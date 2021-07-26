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В Кремле оценили ситуацию с пандемией коронавируса в России

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:06
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Общество
В Кремле оценили ситуацию с пандемией коронавируса в России
pixabay.com

Москва, 26 июля. Ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, которая на данный момент сложилась в России, оценили в Кремле.

Ситуация с COVID-19 в стране остается все еще далекой от нормализации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в отношении Владимира Путина сейчас принимаются необходимые меры предосторожности. Однако это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график, подчеркнул Песков.

Также он рассказал, смотрит ли российский лидер Олимпиаду в Токио онлайн. По словам Пескова, Путин не имеет такой возможности, но все равно активно болеет за российских спортсменов.

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