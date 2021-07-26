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Саблистки Великая и Позднякова вышли в финал на Олимпиаде в Токио
Спорт
Саблистки Великая и Позднякова вышли в финал на Олимпиаде в Токио
TACC  /  ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Токио, 26 июля. Российские фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая вышли в финал летних Олимпийских игр.

Спортсменки гарантировали сборной России две медали. Позднякова и Великая поборются за золото. Позднякова в полуфинале победила представительницу Франции Манон Брюне со счетом 15:10. Софья Великая обыграла венгерскую саблистку Анну Мартон со счетом 15:8.

Ранее в понедельник Позднякова одержала победу над китайской саблисткой Чжажой Цян (15:12), а Великая победила американку Мариел Загунис (15:8).

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