Саблистки Великая и Позднякова вышли в финал на Олимпиаде в Токио

Токио, 26 июля. Российские фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая вышли в финал летних Олимпийских игр.

Спортсменки гарантировали сборной России две медали. Позднякова и Великая поборются за золото. Позднякова в полуфинале победила представительницу Франции Манон Брюне со счетом 15:10. Софья Великая обыграла венгерскую саблистку Анну Мартон со счетом 15:8.

Ранее в понедельник Позднякова одержала победу над китайской саблисткой Чжажой Цян (15:12), а Великая победила американку Мариел Загунис (15:8).