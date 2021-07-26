Любовь зла: жительница Нижнего Новгорода убила уже третьего своего сожителя

Нижний Новгород, 26 июля. Жительницу областной столицы обвиняют в убийстве сожителя. Это уже третий возлюбленный, павший от рук женщины.

По версии следователей, сожители отмечали день рождения кавалера преступницы. Погибший приревновал ее к соседу, после чего между 50-летней женщиной и 62-летним мужчиной разразился скандал. Оскорбленная, но не в меру пьяная хозяйка дома несколько раз пырнула своего обидчика ножом.

Как пояснили в пресс-службе Следственного Управления регионального СК, на счету обвиняемой это уже третье подобное преступление. В двух других случаях жертвами нижегородки становились ее сожители. Причем каждый раз убийство происходило в этом жилище.

Ранее ФАН писал об убийстве в Нижнем Новгороде. Школьник расправился с обидчиком своего отца.