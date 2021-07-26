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Чубайс заявил о риске России потерять 10% ВВП

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:46
Экономика
Чубайс заявил о риске России потерять 10% ВВП
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Москва, 26 июля. Отказ мировой экономики от углеводородов способен негативно отразиться на российском ВВП. Такое заявление сделал Анатолий Чубайс.

По его мнению, наблюдающаяся в мире тенденция ухода от использования углеводородов может привести Россию к потере 10% ВВП.

Как ранее уже отмечал политический деятель, Российской Федерации нужно сосредоточиться на производстве водорода. В стране следует развить крупную индустрию по его производству с объемами продаж более 100 млрд долларов, указал Чубайс.

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чубайс углеводороды ввп россии
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