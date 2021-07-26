Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 13:25
13:21
Происшествия
Правоохранители ищут следы в квартире, где нашли трупы семьи отставного генерала
13:21
Общество
Эксперты назвали способы убрать навязчивые мысли перед сном
13:20
Спорт
Карпин подписал контракт и официально стал тренером сборной России по футболу
13:16
Политика
В ЛНР уверены, что Киев не заинтересован в проведении переговоров по Донбассу
13:14
Происшествия
Более 1000 жилых домов освободились от воды в Забайкалье
13:13
Спорт
Путин не смотрит Олимпиаду в Токио онлайн
13:13
Общество
Загранпаспорта сменивших фамилию россиян станут недействительными через полгода
13:13
Общество
В России одобрили законопроект, который разрешает изымать загранпаспорта у должников
13:09
Политика
МИД России выразил протест послу Японии в ответ на недружественные шаги Токио
13:09
Экономика
Банк России повысил официальные курсы евро и доллара
Все новости

Компания «Вертолеты России» в 2021 году поставит заказчикам 195 образцов техники

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:34
Армия
Компания «Вертолеты России» в 2021 году поставит заказчикам 195 образцов техники
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 26 июля. Холдинг «Вертолеты России» до конца 2021 года поставит на внутренний и внешний рынок 195 единиц техники, в том числе и военной, заявил глава компании Андрей Богинский.

По его словам, холдинг передаст заказчикам 90 гражданских вертолетов и 105 военных. В первом полугодии клиентам было передано 45 единиц техники.

«Традиционно гособоронзаказ - это вторая половина года, поэтому мы с августа начнем машины сдавать, основная масса будет сдаваться в октябре-ноябре, экспорт военный идет по графикам», — отметил Богинский в комментарии изданию «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в 2022 году компания сертифицирует беспилотный вертолет VRT300. В Росавиацию уже подана соответствующая заявка. Также в России был модернизирован вертолет Ка-52М «Аллигатор». Эксперты уже сравнили его с американскими образцами, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Компания «Вертолеты России» в 2021 году поставит заказчикам 195 образцов техники
россия вертолеты россии богинский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru