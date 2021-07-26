Компания «Вертолеты России» в 2021 году поставит заказчикам 195 образцов техники

Москва, 26 июля. Холдинг «Вертолеты России» до конца 2021 года поставит на внутренний и внешний рынок 195 единиц техники, в том числе и военной, заявил глава компании Андрей Богинский.

По его словам, холдинг передаст заказчикам 90 гражданских вертолетов и 105 военных. В первом полугодии клиентам было передано 45 единиц техники.

«Традиционно гособоронзаказ - это вторая половина года, поэтому мы с августа начнем машины сдавать, основная масса будет сдаваться в октябре-ноябре, экспорт военный идет по графикам», — отметил Богинский в комментарии изданию «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в 2022 году компания сертифицирует беспилотный вертолет VRT300. В Росавиацию уже подана соответствующая заявка. Также в России был модернизирован вертолет Ка-52М «Аллигатор». Эксперты уже сравнили его с американскими образцами, пишет RT.