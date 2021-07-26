Зарплаты вместо пособий: как власти ОАЭ приучают граждан страны к труду

Абу-Даби, 26 июля. Вице-президент ОАЭ и эмир Дубая Мухаммад бин Рашид Аль Мактум издал указ о формировании Совета по развитию человеческих ресурсов Эмиратов.

Его членами стали представители государственного и частного секторов, которые будут вести наблюдение за трудовой политикой, планами и инициативами, направленными на повышение занятости местного населения.

Председателем назначен бывший министр экономики страны Султан бин Саид Аль Мансури. В состав организации вошли генеральный директор Управления знаний и развития человеческого потенциала Дубая Абдалла Аль Карам, глава торгово-промышленной палаты города Хамад Буамим, а также представители крупных эмиратских корпораций и конгломератов Emirates NBD, Emirates Group и Al Futtaim Group.

#Mohammed bin Rashid, Vice-President, Prime Minister of the UAE, and Ruler of Dubai, issued a decree to form #Emirati Human Resources Development Council in #Dubai pic.twitter.com/2I6dtMKwCz — Argaam Plus (@ArgaamPlus) July 25, 2021

Главной задачей совета является развитие трудового потенциала и привлечение к работе коренных эмиратцев. В частности, организация будет взаимодействовать с различными компаниями с целью увеличения числа рабочих мест для граждан государства, проводить с местными жителями консультации по планированию карьеры и предоставлять им соответствующие рекомендации.

Подход Абу-Даби

Усилия по повышению занятости населения предпринимаются уже не первый год.

Например, в 2018-м Абу-Даби объявил о намерении ввести новую региональную систему льгот, которые будут предоставлены трудоустроенным гражданам. Программа социальной поддержки, запуск которой был запланирован на 2022 год, стала частью инициатив, продвигаемых в рамках проекта «Ghadan 21» по диверсификации экономики эмирата Абу-Даби.

Ее целью является обеспечение занятости коренных жителей, которые после регистрации должны будут при поддержке государства найти себе рабочее место. В случае если гражданин откажется от трех предложений властей по трудоустройству, он теряет возможность получения определенных льгот.

«Мы не хотим общества, которое зависит от социального обеспечения», — заявил тогда председатель Департамента общественного развития Абу-Даби Мугер Аль Хайли.

Ghadan 21: more jobs for Emiratis and projects for UAE companies as Adnoc initiative extended https://t.co/PmBfGtCAIK — EU-GCC-Dialogue (@DialogueEu) February 26, 2020

Стоит отметить, что минимальный размер оплаты труда в эмирате — 10 тысяч дирхамов. При этом пособие по безработице, в зависимости от ряда условий, колеблется от 5 до 8 тысяч. По этой причине Аль Хайли выразил опасение, что многие будут продолжать пользоваться социальной помощью вместо поиска работы.

«Некоторые из граждан эмирата проживают на пособие в 8 000 дирхамов в месяц. И мы не желаем столкнуться с подходом из разряда «Почему я должен работать, если зарплата, которую я получаю, всего на несколько тысяч больше?», — сказал он.

По мнению чиновника, ОАЭ следует отказаться от подобной политики и «приучить» жителей страны к обычному труду.

«В ряде стран есть лица, зависящие от социального обеспечения, что потом наследуют их дети и внуки, в результате целые поколения там сидят на пособиях. Это не то, чего мы хотим для ОАЭ… Мы должны найти работу для эмиратцев и исключить их зависимость от социальной поддержки, если они в состоянии трудиться», — сказал он, добавив, что целью программы является повышение активности коренного населения страны и подготовка их к «постнефтяной эре».

При этом федеральные пособия для групп населения с низким доходом сохраняются. Для этой цели в апреле 2018 года кабинет министров ОАЭ выделил 11 миллиардов дирхамов для выплат нуждающимся в течение следующих трех лет.

Член Национального совета ОАЭ Хамад Аль Рахуми, представляющий в нем Дубай и продвигающий стратегию трудоустройства местных жителей вместо мигрантов, поддержал инициативу руководства Абу-Даби.

«Мы не хотим общества, которое зависит от благосостояния, поэтому логично прекратить социальное обеспечение человека, который находит себе работу. При этом нельзя ожидать, что кто-то будет работать для содержания семьи при доходе в 5 000 или 6 000 дирхамов», — заявил он.

Специфика условий труда в ОАЭ

Стоит отметить, что Эмираты являются передовой страной региона в плане равенства мужчин и женщин. Несмотря на принадлежность к мусульманским государствам, возрастающий поток туристов и мировые тенденции вынуждают руководство страны постепенно отходить от исламского традиционализма.

В частности, труд работников оплачивается в равной степени невзирая на пол, а женщины имеют право участвовать в политической жизни страны.

К тому же уровень занятости населения в ОАЭ является одним из самых высоких в мире. В 2019-м он достиг отметки в 97,8%, однако в условиях пандемии безработица в последующий период возросла с 2,2 до 5%. При этом граждане страны, численность которых составляет около 11% от общего числа жителей, занимают преимущественно руководящие должности.

UAE unemployment rate among lowest in the world https://t.co/tmk1hK2InQ — Khaleej Times (@khaleejtimes) September 29, 2020

Обязанности конечных исполнителей в организациях и работников тяжелой трудовой деятельности в основном выполняют мигранты, условия работы которых также изменились в ходе реформ последних лет.

Ранее приезжие имели право на трудоустройство, однако в случае увольнения были вынуждены покидать страну, причем некоторые — без возможности повторного въезда для поиска работы. По этой причине понятие «фриланс» для мигрантов было недоступно.

Последние изменения законодательства позволили гражданам других государств с соблюдением ряда условий остаться в стране и продолжить поиск работы, либо заняться предпринимательством, что ранее в Эмиратах было в принципе невозможным.

Более того, по итогам реформ было позволено предоставление гражданства представителям некоторых профессий, например, врачам, инженерам, преподавателям и творческим деятелям, а также членам их семей. Целью этого шага является увеличение интеллектуальных ресурсов страны.

Thanks to all the foreign entrepreneurs #UAE ranked first regionally and fourth worldwide in entrepreneurship. The reform for dual citizenship in UAE is a great way to attract and keep these foreigners. The new definition of "locals" will be interesting. https://t.co/7a99GCmDhH — Moses Zaree (@MosesZaree) February 8, 2021

«Новые директивы направлены на привлечение талантов, которые внесут свой вклад в наше развитие», — пояснил вице-президент страны.

Стоит отметить, что изменения, произошедшие в последние годы в трудовой сфере Эмиратов, укладываются в призыв первого президента страны и одного из основателей государства шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна.

В 2003 году, выступая перед гражданами, он заявил, что физически и умственно здоровый человек, не занятый трудом, «совершает преступление против себя и общества».