Донецк, 26 июля. Огневая активность Вооруженных сил Украины, обстрелявших окраины Донецка, подавлена, подтвердили представители Народной милиции ДНР.

Бойцы ВСУ 26 июля открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, вследствие чего повредили линию электропередач и нарушили работу шахтного оборудования. Ополченцам пришлось начать ответный обстрел с целью защитить мирных жителей. Народная милиция ДНР подавила огневую активность оппонента и ранила трех военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ обстреляли территории ДНР с помощью тяжелого оружия. Под огонь попали населенные пункты Яковлевка и Старомихайловка.

Также в RT рассказали, что ЛНР и ДНР приветствуют жалобу России на Украину в Европейский суд по правам человека. Москва обвиняет Киев в гибели мирного населения и незаконном лишении свободы.