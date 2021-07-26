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В ДНР подтвердили подавление огневых точек ВСУ после обстрела Донецка

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:53
Армия
В ДНР подтвердили подавление огневых точек ВСУ после обстрела Донецка
Федеральное агентство новостей

Донецк, 26 июля. Огневая активность Вооруженных сил Украины, обстрелявших окраины Донецка, подавлена, подтвердили представители Народной милиции ДНР.

Бойцы ВСУ 26 июля открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, вследствие чего повредили линию электропередач и нарушили работу шахтного оборудования. Ополченцам пришлось начать ответный обстрел с целью защитить мирных жителей. Народная милиция ДНР подавила огневую активность оппонента и ранила трех военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ обстреляли территории ДНР с помощью тяжелого оружия. Под огонь попали населенные пункты Яковлевка и Старомихайловка.

Также в RT рассказали, что ЛНР и ДНР приветствуют жалобу России на Украину в Европейский суд по правам человека. Москва обвиняет Киев в гибели мирного населения и незаконном лишении свободы.

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