Разрушенный паводком железнодорожный мост восстанавливают в Забайкалье

В Сретенском районе Забайкальского края проводят ремонтные работы по восстановлению железнодорожного моста на Транссибирской магистрали, который обрушился из-за паводка.

Авария на Транссибе произошла 23 июля. На перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга из-за размытия опор моста произошло обрушение. Было временно приостановлено движение поездов в обе стороны. В настоящий момент мост через реку Ареда восстанавливают с помощью тяжелой техники, а также 218 сотрудников Забайкальской железной дороги. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.

«Выполнены земляные работы, в ближайшее время строители приступят к укладке пролетного строения, а затем установят дополнительные точки опоры для будущего моста», — отметил заместитель генерального директора РЖД Геннадий Верховых.

Напомним, начавшиеся 22 июля в Забайкалье паводки привели к подтоплению порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах, а также разрушению шести мостов, в результате чего отрезанными оказались 12 сельских населенных пунктов.