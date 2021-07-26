Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 13:25
13:21
Происшествия
Правоохранители ищут следы в квартире, где нашли трупы семьи отставного генерала
13:21
Общество
Эксперты назвали способы убрать навязчивые мысли перед сном
13:20
Спорт
Карпин подписал контракт и официально стал тренером сборной России по футболу
13:16
Политика
В ЛНР уверены, что Киев не заинтересован в проведении переговоров по Донбассу
13:14
Происшествия
Более 1000 жилых домов освободились от воды в Забайкалье
13:13
Спорт
Путин не смотрит Олимпиаду в Токио онлайн
13:13
Общество
Загранпаспорта сменивших фамилию россиян станут недействительными через полгода
13:13
Общество
В России одобрили законопроект, который разрешает изымать загранпаспорта у должников
13:09
Политика
МИД России выразил протест послу Японии в ответ на недружественные шаги Токио
13:09
Экономика
Банк России повысил официальные курсы евро и доллара
Все новости

Старшая дочь Джигана провела день рождения в роскошном номере с видом на Кремль
Шоу-бизнес
Старшая дочь Джигана провела день рождения в роскошном номере с видом на Кремль
instagram.com  /  @iamgeegun

Москва, 26 июля. Известная модель и многодетная мать Оксана Самойлова побаловала свою старшую дочь Ариелу. В честь десятилетия девочка провела время с родителями в отеле с видом на Кремль.

Первый юбилей девочка отметила в компании мамы и папы — известного рэпера Джигана. По словам Самойловой, лишь выросшие в многодетной семье понимают, как круто провести время наедине с родителями. Поэтому младших сестер и брата именинницы родители отвезли к родственникам.

Модель и певец буквально завалили девочку дорогостоящими подарками: брендовая сумка Louis Vuitton, яркий фотоаппарат и плюшевый единорог в цвет сумочки. Однако главным подарком стала ночь в роскошном отеле в центре столицы. В роскошном видовом номере, украшенном шарами, виновницу торжества ждал торт, огромная ванна и комплекс спа-процедур.

«Нас ждет три часа чилла (отдыха. — Прим. ред.)», — рассказала Самойлова, показывая убранство номера в Stories Instagram

Все старания не прошли даром — Ариела осталась в восторге от подарков. Больше всего ей понравилось время в Москве, поскольку большую часть года она проводит за городом.

Недавно известная модель рассказала, как их элитный коттедж разрушил прошедший в столице ураган, больше всего пострадала придомовая территория. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Старшая дочь Джигана провела день рождения в роскошном номере с видом на Кремль
самойлова праздник семья джиган
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru