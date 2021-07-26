Старшая дочь Джигана провела день рождения в роскошном номере с видом на Кремль

Москва, 26 июля. Известная модель и многодетная мать Оксана Самойлова побаловала свою старшую дочь Ариелу. В честь десятилетия девочка провела время с родителями в отеле с видом на Кремль.

Первый юбилей девочка отметила в компании мамы и папы — известного рэпера Джигана. По словам Самойловой, лишь выросшие в многодетной семье понимают, как круто провести время наедине с родителями. Поэтому младших сестер и брата именинницы родители отвезли к родственникам.

Модель и певец буквально завалили девочку дорогостоящими подарками: брендовая сумка Louis Vuitton, яркий фотоаппарат и плюшевый единорог в цвет сумочки. Однако главным подарком стала ночь в роскошном отеле в центре столицы. В роскошном видовом номере, украшенном шарами, виновницу торжества ждал торт, огромная ванна и комплекс спа-процедур.

«Нас ждет три часа чилла (отдыха. — Прим. ред.)», — рассказала Самойлова, показывая убранство номера в Stories Instagram