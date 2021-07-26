Тренер «Ахмата» в Самаре вступил в перепалку с болельщиком и позвал его в Грозный

Самара, 26 июля. Матч 1-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Ахматом» завершился победой грозненской команды. На игру пустили минимум болельщиков, но некоторые из них сумели повздорить с главным тренером гостей.

Игроки из Грозного довольно быстро забили два гола, воспользовавшись индивидуальными ошибками соперников. После перерыва самарцы один мяч отыграли, а в концовке лучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона Иван Сергеев едва не сравнял счет, но попал в штангу.

На стадион в Самаре согласно требованиям Роспотребнадзора пустили минимальное количество болельщиков. Их разместили фактически над тренерскими скамейками. Это позволило после финального свистка состояться нелицеприятному диалогу между отдельными людьми с трибуны и главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым.

Наставник гостевой команды весной 2021 года недолго возглавлял «Крылья Советов», но не сумел спасти самарцев от вылета в ФНЛ, не хватило совсем чуть-чуть. После этого Талалаев покинул «Крылья» и возглавил «Ахмат». Часть болельщиков посчитала этот поступок непорядочным, что и было высказано тренеру в довольно грубой форме.

Талалаев поддержал эмоциональный градус дискуссии, предложив крикуну спуститься вниз поговорить или приехать в Грозный. Ему ответили, что во втором круге он уже там работать не будет из-за плохих результатов. Неизвестно, чем бы закончилась перепалка, но помощники увели Талалаева в подтрибунное помещение.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Самаре 30 июля с московским «Спартаком». По сведениям ФАН, решение по допуску болельщиков на эту игру будет принято, скорее всего, накануне встречи.