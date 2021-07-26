Производство авто остановили в компании «УАЗ»

Ульяновск, 26 июля. Летний корпоративный отпуск стал причиной остановки конвейера на Ульяновском автозаводе.

Производить автомобили временно прекратили сотрудники Ульяновского автомобильного завода. Предприятие уходит на отпуск длиной в одну неделю (26 июля — 1 августа). Об этом пишет «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс».

УАЗ собрал за первые шесть месяцев этого года 20 446 моделей. Больше всего в компании сконструировали «Патриотов» и экземпляров СГР «Буханка», которых насчитывается за указанный период 15 578 штук.

Объем реализации концерна вырос в стране на 7%, достигнув 13 176 моделей. Доля бренда на рынке упала до 1,5%, указывают эксперты из Ассоциации европейского бизнеса.

Автодом на основе версии УАЗ «Профи» ранее представили инженеры автомобилестроительной компании. Соответствующие фотографии были опубликованы в Instagram предприятия.