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Власти Турции не планируют усиливать ограничения по COVID-19 для россиян

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:42
Общество
Власти Турции не планируют усиливать ограничения по COVID-19 для россиян
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 26 июля. Правительство Турции не намерено вводить новые ограничения по коронавирусу или усиливать текущие в отношении туристов из России. Об этом сообщили в посольстве страны в РФ.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что турецкие власти могут ужесточить ограничительные меры для российских граждан на фоне ситуации с COVID-19 в стране. Согласно официальному письму из отдела туризма и культуры посольства Турецкой Республики в России, подобных планов на рассмотрении нет. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

В Саратове тем временем возобновили после длительного перерыва перелеты в Турцию. Первый самолет уже отправился в Анталью.

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