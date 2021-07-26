Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 13:25
13:21
Происшествия
Правоохранители ищут следы в квартире, где нашли трупы семьи отставного генерала
13:21
Общество
Эксперты назвали способы убрать навязчивые мысли перед сном
13:20
Спорт
Карпин подписал контракт и официально стал тренером сборной России по футболу
13:16
Политика
В ЛНР уверены, что Киев не заинтересован в проведении переговоров по Донбассу
13:14
Происшествия
Более 1000 жилых домов освободились от воды в Забайкалье
13:13
Спорт
Путин не смотрит Олимпиаду в Токио онлайн
13:13
Общество
Загранпаспорта сменивших фамилию россиян станут недействительными через полгода
13:13
Общество
В России одобрили законопроект, который разрешает изымать загранпаспорта у должников
13:09
Политика
МИД России выразил протест послу Японии в ответ на недружественные шаги Токио
13:09
Экономика
Банк России повысил официальные курсы евро и доллара
Все новости

Belavia предоставит пассажирам севшего в Москве лайнера запасной борт

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:37
Происшествия
Belavia предоставит пассажирам севшего в Москве лайнера запасной борт
wikipedia.org  /  Arcturus/CC BY-SA 3.0

Москва, 26 июля. Белорусский авиаперевозчик Belavia в ближайшее время предоставит запасной самолет для перелета из Москвы в Анталью. Такой информацией поделились с РИА Новости в компании.

Авиаперевозчик также уточнил, что причиной аварийной посадки лайнера стал сработавший сигнал о неисправности одного из двигателей.

Напомним, чартерный самолет Минск — Анталья подал сигнал тревоги днем в понедельник, 26 июля, находясь в небе над Белгородской областью. Изначально пилот подал запрос на посадку в аэропорту Воронежа. Однако, получив на это разрешение, по каким-то причинам пролетел его. В итоге пассажирское воздушное судно благополучно село в Москве. У самолета был выключен один из двигателей, уточняет сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Belavia предоставит пассажирам севшего в Москве лайнера запасной борт
белавиа экстренная посадка Belavia
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru