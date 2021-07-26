Belavia предоставит пассажирам севшего в Москве лайнера запасной борт

Москва, 26 июля. Белорусский авиаперевозчик Belavia в ближайшее время предоставит запасной самолет для перелета из Москвы в Анталью. Такой информацией поделились с РИА Новости в компании.

Авиаперевозчик также уточнил, что причиной аварийной посадки лайнера стал сработавший сигнал о неисправности одного из двигателей.

Напомним, чартерный самолет Минск — Анталья подал сигнал тревоги днем в понедельник, 26 июля, находясь в небе над Белгородской областью. Изначально пилот подал запрос на посадку в аэропорту Воронежа. Однако, получив на это разрешение, по каким-то причинам пролетел его. В итоге пассажирское воздушное судно благополучно село в Москве. У самолета был выключен один из двигателей, уточняет сайт 360tv.ru.