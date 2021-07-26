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Экс-звезда «Дома-2» Саша Артемова объяснила, почему не рассталась с Кузиным
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Саша Артемова объяснила, почему не рассталась с Кузиным
instagram.com  /  @artemovasasha1

Москва, 26 июля. Бывшая участница шоу «Дом-2» Саша Артемова так и не развелась с Евгением Кузиным, несмотря на остывшие чувства. Звезда телестройки рассказала, почему все еще сохраняет семью.

Звезды телестройки объявили о напряженных отношениях почти год назад, но с тех пор пара так и не подала на развод. Супруги успели разъехаться, но на бумаге они по-прежнему женаты. Саша Артемова решила расставить все точки над «i» в сложном вопросе отношений и объяснила в Instagram, почему не расторгла брак с Евгением Кузиным.

«Мы давно приняли решение, что он — свободный мужчина, я — свободная женщина. На развод не подаем из-за ребенка. Например, чтобы потом не было сложностей с разрешением на выезд», — поделилась Артемова.

Несмотря на остывшие чувства, экс-участница «Дома-2» поддерживает отношения с мужем ради дочери. Вероятно, раздельное проживание помогло сгладить острые углы в семье звезд: Артемова призналась, что смогла подружиться супругом, но не готова к такой формальности, как развод. Кроме того, блогер отметила: именно она должна поставить точку в их отношениях.

Недавно развод коснулся актрисы Анастасии Стежко. Звезда сериала «Полицейский с рублевки» рассталась с супругом в годовщину их свадьбы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-звезда «Дома-2» Саша Артемова объяснила, почему не рассталась с Кузиным
дом-2 кузин артемова
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