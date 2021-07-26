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Россиянам назвали причины возникновения проблем с получением пенсии
Экономика
Россиянам назвали причины возникновения проблем с получением пенсии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 июля. Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго рассказал в беседе с журналистами, как пенсионеры могут решить возможные проблемы с получением выплат.

Речь идет об обязательстве банков зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты платежной системы «Мир». Не все россияне смогли вовремя оформить необходимые документы, пишет Life.ru.

«Именно по этой причине пенсии и пособия людей, получающих выплаты на карты международных платежных систем, автоматически возвращаются банком. <...> Все деньги придут только после того, как будет открыта карта («Мир». — Прим. ред.)», — заявил специалист.

Получив карту национальной платежной системы, гражданину необходимо самостоятельно передать новые реквизиты в ПФР. Пенсионеры могут это сделать как удаленно, так и лично, подав заявление в фонде или МФЦ.

Ранее россиянам рассказали, как законно увеличить свою пенсию. Так, это могут сделать самозанятые пенсионеры благодаря добровольным вкладам в пенсионный фонд.

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