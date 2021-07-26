МИД России вызвал японского посла на фоне протеста Токио

Москва, 26 июля. Японский посол прибыл в МИД России после протеста Токио из-за визита премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Российское внешнеполитическое ведомство вызвало представителя японского посольства, передает РИА Новости. По сообщению журналистов, у МИД припаркован посольский автомобиль с флагом Японии. На нем обычно передвигается представитель посольства Токио.

Ранее на поездку Мишустина отреагировали жители Японии в Сети. Они увидели в визите намек на принадлежность территорий к России.