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МИД России вызвал японского посла на фоне протеста Токио

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:41
Политика
МИД России вызвал японского посла на фоне протеста Токио
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 26 июля. Японский посол прибыл в МИД России после протеста Токио из-за визита премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Российское внешнеполитическое ведомство вызвало представителя японского посольства, передает РИА Новости. По сообщению журналистов, у МИД припаркован посольский автомобиль с флагом Японии. На нем обычно передвигается представитель посольства Токио.

Ранее на поездку Мишустина отреагировали жители Японии в Сети. Они увидели в визите намек на принадлежность территорий к России.

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япония мид мишустин
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