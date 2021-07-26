Авиакомпания «Россия» запустит рейсы в Болгарию из Петербурга

Санкт-Петербург, 26 июля. Авиарейсы из Петербурга в Болгарию запустит отечественная авиакомпания «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты из Северной столицы будут осуществляться на черноморский курорт Бургас четыре раза в неделю. Рейсы планируется производить на самолетах Airbus A319. Первый перелет будет совершен уже в субботу, 31 июля.

Количество рейсов из петербургского аэропорта Пулково в Болгарию начали увеличивать с прошлой недели. Ранее стало известно, что самолеты будут летать не только в Бургас, но также в Варну и Софию.