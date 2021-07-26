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Экономист рассказал, почему газовая система Украины может превратиться в металлолом

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:45
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Весь мир
Экономист рассказал, почему газовая система Украины может превратиться в металлолом
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киевские политики считают, что Украина может утратить транзит российского газа в Европу после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2» и окончания действующего контракта с «Газпромом» в конце 2024 года. Кроме того, в Киеве боятся, что «СП-2» превратит газотранспортную систему (ГТС) Украины в груду металлолома.

Поэтому глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили озвучил план действий Киева после запуска «Северного потока — 2». По его словам, киевские власти должны начать разрабатывать газовые месторождения, которые находятся на территории Украины.

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока — 2» будет уменьшаться, это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе зеленый водород», — рассказал Саакашвили.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток — 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. При этом Саакашвили выразил мнение, что «нельзя верить» гарантиям Запада по сохранению транзита по украинской территории после запуска «СП-2».

Экономист рассказал, почему ГТС Украины может превратиться в металлолом
facebook.com  / Mikheil Saakashvili

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Украина сама себя не может обеспечить «голубым топливом», поэтому не может претендовать на то, чтобы стать конкурентом России по поставкам газа в страны Европейского союза.

«Украина сама себя не может обеспечить газом в полном объеме, поэтому о чем киевские власти вообще могут говорить. Если проржавеет газотранспортная система Украины, то в этом будут виновны только киевские власти. Европа свои проблемы уже может решить без Украины благодаря российскому газу, поставляемому через «Турецкий» и «Северные потоки». Смешно слушать все эти заявления о том, что Украина — серьезный игрок на газовом рынке со своей ржавой ГТС», — сказал собеседник ФАН.

Экономист рассказал, почему ГТС Украины может превратиться в металлолом
Кадр Вести.Ru  / 

Также специалист озвучил, что необходимо сделать киевским властям, чтобы сохранить транзит российского газа. По его словам, для этого Украине необходим здравый смысл, иначе ее газотранспортная система превратится в металлолом.

«Для того, чтобы сохранить транзит российского газа, Украине необходим здравый смысл. Иначе стране ничего не поможет. В конце концов, все закончится тем, что у киевских властей просто не будет денег для поддержания в рабочем состоянии своей газотранспортной системы. А к этому все и ведет. Запад говорит, что Украине необходимо гарантировать транзит российского газа. Но все это звучит как надоевший шум прибоя. Да, действительно, на Западе хотят за счет России обеспечивать русофобскую и антироссийскую политику Украины. Но это не эффективный путь, который не будет иметь успеха», — резюмировал Александр Дудчак.

Президент США Джо Байден отказался от участия в саммите «Крымская платформа», который планирует провести Украина. На мероприятие не приедет и вице-президент США Камала Харрис

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