Лучше Куршевеля: актриса Екатерина Гусева о природе Дагестана

Махачкала, 26 июля. Заслуженная артистка России Екатерина Гусева, принимающая участие в съемках фильма «Аманат» в Дагестане, выразила свое восхищение природой республики. По ее словам, дагестанским горам уступают Альпы в Куршевеле.

«Это бесконечно прекрасно, просто слов нет. Я не видела такой красоты. Я была в Крыму, в Армении, в Куршевеле, но горы Кавказа – это любовь навсегда», — сказала актриса в эфире ГТРК «Дагестан».

Съемки исторической драмы «Аманат» в настоящее время проходят в Гунибском районе Дагестана. Это завершающий этап, после которого фильм будет готовиться к выходу в прокат.

Сюжет картины охватывает исторический период после Кавказской войны и рассказывает о жизни старшего сына имама Шамиля — Джамалутдина, который был пленен и перевезен в Санкт-Петербург. Съемки «Аманата» проходят при поддержке Минкультуры России, Федерального агентства по делам национальностей, а также правительства Дагестана и ряда меценатов. Помимо Екатерины Гусевой в съемках картины также задействованы Даниил Страхов, Андрей Соколов, Варвара Комарова, Мария Радзивилл, Арслан Мурзабеков, Амин Хуратов и другие актеры.

Ранее ФАН сообщал, что из-за съемок фильма в Гунибском районе на несколько дней было приостановлено посещение аула Гамсутль. Он является одним из самых популярных мест в Дагестане среди туристов.