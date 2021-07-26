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Съемки популярных «Гардемаринов» с Харатьяном и Домогаровым завершились в Крыму
Общество
Съемки популярных «Гардемаринов» с Харатьяном и Домогаровым завершились в Крыму
vk.com  /  Фильм "Гардемарины-IV"

В Крыму завершились съемки фильма «Гардемарины 1787. Война» Светланы Дружининой. В своем Instagram-аккаунте режиссер сообщила, что вещи уже собраны, а фильм ждет монтаж и озвучка — премьера запланирована уже на следующий год.

«Мои дорогие, мы завершили съемки пятой части нашей саги «Гардемарины 1787. Война». Пройден большой сложный путь, он пройден достойно и с полной отдачей! Я благодарю всю свою команду — съемочную группу за все эти дни, что мы провели плечом к плечу навстречу к нашей общей цели», — пишет Дружинина.

В соцсетях поклонники киносаги поздравляют съемочную группу и рассказывают, как ждут картину.

«Молодцы! Сколько сил и терпения! Огромное Вам спасибо! Всем, кто принимал участие в съемках — настоящие труженики!» — комментирует Наталья Милованова.

«С нетерпением ждем выхода картины на экраны страны!» — пишет Татьяна Кулакова.

«Поздравляю, будем ждать премьер, очень мне нравятся гардемарины», — комментирует forest_fairytale_.

В Крыму завершились съемки популярных «Гардемаринов»
vk.com  / Фильм

Актеры также делятся своими впечатлениями от завершения съемок.

«Друзья, я закончил сниматься в этом проекте — «Гардемарины 1787»! Все хорошо, все здорово, все замечательно! Мир полон надежд и их осуществлений!» — сообщает в TikTok Михаил Мамаев.

Напомним, что действие пятого фильма о гардемаринах разворачиваются в Крыму в 1787 году. Главные герои и их дети в очередной раз встают на защиту родины и, под началом Александра Суворова, сражаются при Кинбурне. В фильме играют Дмитрий ХаратьянАлександр ДомогаровМихаил Мамаев и Кристина Орбакайте

Ранее ФАН рассказывал, что происходит на съемочной площадке всеми любимых «Гардемаринов», а также что о будущем фильме думают зрители и сами актеры.

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Все новости / Общество / Съемки популярных «Гардемаринов» с Харатьяном и Домогаровым завершились в Крыму
крым фильм гардемарины
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