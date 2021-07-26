Сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии. События дня

Минздраву поручено обеспечить оборудованием больницу на Итурупе Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел Курильскую центральную районную больницу на острове Итуруп, после чего дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко обеспечить больницу необходимым современным оборудованием в кротчайшие сроки. «Что касается оборудования, думаю, мы с губернатором все эти вопросы решим, но главное — чтобы люди не болели, и вам было удобно и комфортно. Спасибо вам, дорогие врачи», — сказал премьер-министр страны. Решение было принято после диалога с врачами клиники. Специалисты пожаловались на отсутствие нового оборудования. Для продуктивной работы больнице необходим маммографический аппарат, компьютерный томограф и прибор для иммуноферментного анализа. Мишустин также побывал в больничном пункте вакцинации и поинтересовался, хватает ли там вакцин. Главврач больницы ответила, прививаться приходят более 60 человек в день, но несмотря на большой поток препарат «Спутник V» поступает бесперебойно и в достаточном количестве.

Замгоссекретаря США призвала Россию и Китай к сокращению ядерных потенциалов ПолитЭксперт / Аврора Зорина Россия и Китай должны ограничить свои ядерные потенциалы для уменьшения риска войны, заявила новый заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. По ее словам, США для противостояния и сдерживания различных угроз необходимо укреплять отношения с союзниками в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе. Она подчеркнула, что зоной особого внимания также должен стать космос. Дженкинс считает, что Вашингтон должен бороться с технологиями, угрожающими стратегической безопасности.

Сотни домов в Саратове остались без воды из-за коммунальной аварии wikipedia.org / TrustedExpert/CC BY-SA 3.0 Из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались почти три сотни домов. Пострадали жители Заводского и Волжского районов. Авария произошла на улице Огородной, вода из прорванных труб затопила несколько кварталов. Завершить работы коммунальные службы обещают к шести часам вечера.