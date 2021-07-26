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Сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии. События дня
Видео
Сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии. События дня
wikipedia.org  /  Brateevsky / CC BY-SA 4.0

Минздраву поручено обеспечить оборудованием больницу на Итурупе

Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел Курильскую центральную районную больницу на острове Итуруп, после чего дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко обеспечить больницу необходимым современным оборудованием в кротчайшие сроки.
«Что касается оборудования, думаю, мы с губернатором все эти вопросы решим, но главное — чтобы люди не болели, и вам было удобно и комфортно. Спасибо вам, дорогие врачи», — сказал премьер-министр страны.
Решение было принято после диалога с врачами клиники. Специалисты пожаловались на отсутствие нового оборудования. Для продуктивной работы больнице необходим маммографический аппарат, компьютерный томограф и прибор для иммуноферментного анализа. Мишустин также побывал в больничном пункте вакцинации и поинтересовался, хватает ли там вакцин. Главврач больницы ответила, прививаться приходят более 60 человек в день, но несмотря на большой поток препарат «Спутник V» поступает бесперебойно и в достаточном количестве.

Замгоссекретаря США призвала Россию и Китай к сокращению ядерных потенциалов

Сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии. События дня
ПолитЭксперт  / Аврора Зорина

Россия и Китай должны ограничить свои ядерные потенциалы для уменьшения риска войны, заявила новый заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. По ее словам, США для противостояния и сдерживания различных угроз необходимо укреплять отношения с союзниками в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе. Она подчеркнула, что зоной особого внимания также должен стать космос. Дженкинс считает, что Вашингтон должен бороться с технологиями, угрожающими стратегической безопасности.

Сотни домов в Саратове остались без воды из-за коммунальной аварии

Сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии. События дня
wikipedia.org  / TrustedExpert/CC BY-SA 3.0

Из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались почти три сотни домов. Пострадали жители Заводского и Волжского районов. Авария произошла на улице Огородной, вода из прорванных труб затопила несколько кварталов. Завершить работы коммунальные службы обещают к шести часам вечера.

Массовое ДТП произошло в Юте из-за песчаной бури

Сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии. События дня
pixabay.com  / PD

Несколько ДТП, в результате которых серьезно пострадали люди, произошло из-за пыльной бури в американском штате Юта. Дорожный патруль Юты обратился за помощью к специалистам из других городов. В результате ДТП несколько человек доставлены в медучреждения в критическом состоянии. На месте работают экипажи скорой помощи. Также для госпитализации привлекли вертолеты, они доставляют пострадавших по воздуху.

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