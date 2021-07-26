«Хоть ложись да помирай»: на Украине катастрофически не хватает медикаментов  

Украинское правительство фактически признало несостоятельность нового этапа широко разрекламированной медицинской реформы в стране. По данным официального Киева, на территории от Ужгорода до Мариуполя фиксируется недостача жизненно необходимых лекарств, включая сыворотку от столбняка, бешенства и змеиных укусов, а также препаратов для лечения онкологических заболеваний. В отдельных регионах сорвана плановая противотуберкулезная вакцинация и прекращены регулярные обследования больных вирусом иммунодефицита человека. На этом фоне Украина, провозгласившая своей целью создать максимально здоровое общество, объявила о намерении обратиться за очередной помощью к США и ЕС. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Эта история имела широкий общественный резонанс. Укушенной ядовитой змеей жительнице Львовской области Ольге П. врачи не смогли вовремя оказать соответствующую помощь: необходимого противоядия не оказалось ни в местном фельдшерском пункте, ни в районной больнице. Уже во Львове, куда пострадавшую доставили с большим опозданием, женщине все-таки ввели сыворотку против яда степной гадюки. Ольга находится в реанимации.

В региональном отделении минздрава констатировали, что только с начала нынешнего года в западной части Украины нападению змей подверглись несколько десятков человек. Последствия инцидентов были крайне тяжелыми из-за отсутствия качественного антидота.

«Нужной сыворотки на украинском рынке нет с 2014-го года, — сказала Федеральному агентству новостей руководитель крупного благотворительного фонда Галина Стоцкая. — Качественные российские препараты Киев не закупает в Москве по идеологическим соображениям, а на дорогие европейские аналоги в государственном бюджете попросту не предусмотрены средства».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Как выяснилось, средства в бюджете не предусмотрен на приобретение не только упомянутого противоядия. Так называемая выборочная проверка, проведенная специалистами Всемирной организации здравоохранения, показала отсутствие противостолбнячной сыворотки, а также вакцины БЦЖ в более чем 100 медучреждениях по всей Украине. Согласно официальным данным, охват прививками от столбняка, дифтерии и коклюша детей в возрасте до одного года в среднем по стране составляет не более 30%.

Своеобразные острые углы такого положения попытался сгладить глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, косвенная причина низкого уровня соответствующей вакцинации —пандемия COVID-19. Дескать, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом большинство родителей попросту решили не рисковать и отказались от посещения медицинских учреждений.

«В этой связи стоит напомнить, что есть и другие инфекционные болезни, которые гораздо страшнее, чем COVID-19, — резюмировал он. — Эти болезни никуда не делись».

Как бы там ни было, а проблему нехватки медикаментов в правительстве Украины понимают, утверждают сами чиновники. В ходе заседания кабмина 21 июля нынешнего года власти коренным образом изменили общий порядок осуществления контроля качестве лекарственных препаратов, импортируемых в страну. В частности, в отношении медикаментов, ввозимых из США, Евросоюза, а также Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии, Японии и Израиля, обязательный лабораторный контроль отныне проводиться не будет. Это позволит не только в значительной степени снизить цены на лекарства, но и увеличить объемы поставок подобной продукции. Помимо прочего, отечественные производители вакцин освобождаются от любой ответственности за последствия самой вакцинации.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Ситуация на Украине показывает, что спасение пациентов — дело рук самих пациентов. В Черниговской области родственникам искусанного бешеным псом пожилого мужчины пришлось доставать дефицитную сыворотку в соседней Белоруссии. Лекарство было доставлено на Украину нелегально.

Как заявила корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности врач одной из ЦРБ в Сумской области, в их учреждении из-за нехватки медикаментов за последние несколько месяцев не смогли оказать помощь десяткам пациентов — болезни этих людей протекали с серьезными осложнениями.

«О чем говорить, если мы заставляем человека с клещевым укусом приносить с собой спирт, зеленку и даже пинцет, — вопрошает собеседница агентства. — О какой медицине сегодня вообще может идти речь, если наш шкафчик для хранения лекарств почти пуст? В этом случае бюджетному больному остается только ложиться да помирать».

Ранее американская корпорация предложила Украине провести клинические испытания препарата от COVID-19.