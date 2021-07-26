В США показали уникальный видеоролик с дозаправкой самолета Boeing E-4B в воздухе

Вашингтон, 26 июля. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опубликовал кадры редкой воздушной дозаправки самолета Boeing E-4B в воздухе. Это воздушное судно является настоящим командным пунктом.

Boeing E-4B известен также как самолет «судного дня». По мнению Кирби, экипажам удалось совершить отличный полет.

«Дозаправка E-4B в полете никогда не устаревает. Боже, какая для этого нужна сноровка! «, — написал он в Twitter.

Пресс-секретарь минобороны США поблагодарил пилотов и прикрепил короткий видеофрагмент, где виден процесс дозаправки.

An E-4B refuel mid-flight simply never gets old. My goodness, the skills it takes! Great flying by these aircrews. Thank you so much. pic.twitter.com/ZRxXPOd84O — John Kirby (@PentagonPresSec) July 26, 2021

Стоит отметить, что публикация вышла в свет спустя девять минут после появления новостей о создании самолета «судного дня» в России. Воздушное судно будет разработано на базе Ил-96-400М и получит название «Звено-3С», передают РИА Новости.

Ранее в Пентагоне объявили о планах вывести из авиапарка ВВС США свыше 180 боевых самолетов. Таким способом Вашингтон пытается освободить часть денежных средств.

Также недавно в издании RT рассказали, что в американских сухопутных войсках намерены обновить военные внедорожники из-за угрозы «потенциального конфликта». В США полагают, что столкновение может произойти с Россией и Китаем.