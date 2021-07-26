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Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России
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Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России
Общество
Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 26 июля. Москву признали бесспорным лидером в рейтинге наиболее чистых мест в России, сообщил министр правительства столицы Кирилл Пуртов.

Рейтинг составил Общероссийский народный фронт на базе мониторинга по внедрению раздельного сбора мусора в регионах. Также учитывалось состояние 106,5 тыс. площадок для мусорных контейнеров.

Москва оказалась на первом месте почти по всем показателям, представленным в исследовании. Город соответствует критерию «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» на 82%. Также признаны чистыми 86% контейнерных площадок, отметил Пуртов.

Генеральный директор петербургской управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова ранее рассказала, как «подстегнуть» раздельный сбор мусора. Она считает, что нужно ввести штрафы.

В Московской области тем временем устранили более 950 различных нарушений, связанных с чистотой. Так, в регионе привели в порядок остановки, ограждения и объекты электросетевого хозяйства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Все новости / Общество / Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России
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