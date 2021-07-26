В России предложили ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек

Москва, 26 июля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разработать комплекс мер поддержки по разным категориям семей с детьми.

Таким образом можно будет дополнить инициативы, уже включенные в народную программу Единой России. В том числе в стране могут ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек, а также рассмотреть возможность помощи молодым и многодетным семьям.

По словам Кузнецовой, в этом направлении необходимо сначала проработать формулировку предложений, а затем план их поэтапной реализации, передает РИА Новости.

Омбудсмен ранее заявила, что права непривитых от коронавируса детей не должны ограничиваться. По ее мнению, решение о прохождении ребенком процедуры вакцинации должно приниматься родителями.