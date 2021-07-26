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Российские пловцы остались без медалей в эстафете 4х100 метров вольным стилем на ОИ

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:40
Спорт
Российские пловцы остались без медалей в эстафете 4х100 метров вольным стилем на ОИ
TACC  /  Алеев Егор

Токио, 26 июля. В составе российской команды выступали Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников.

Мужская сборная России по плаванию заняла седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Победу одержала американская команда, серебро выиграли итальянцы, бронзу — австралийцы.

Сборная США прошла дистанцию за 3 минуты 08,97 секунды. Соревнования по плаванию на олимпийском турнире завершатся 2 августа.

Открытие Олимпиады состоялось 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.

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токио олимпиада эстафета
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