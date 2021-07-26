Российский тхэквондист Храмцов пробился в финал Олимпийских игр

Токио, 26 июля. Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал путевку в финал турнира по тхэквондо и поспорит за золото Олимпийских игр в Японии.

Россиянин Храмцов в поединке за выход в финал соревнований в весовой категории до 80 килограммов победил представителя Египта Сеифа Эйссу со счетом 13:1.

Поединок за золотую медаль состоится в понедельник, 26 июля, в вечерней программе токийских Игр. Олимпиада стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Россию, выступающую на турнире под нейтральным статусом, представляют 335 атлетов.

Ранее российская тхэквондистка Татьяна Минина стала серебряным призером ОИ в Токио. В финальном поединке она проиграла американке Анастасии Золотич в категории до 57 кг. В полуфинале россиянка победила представительницу команды беженцев Кимию Ализаде Зенурин со счетом 10:3.