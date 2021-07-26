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Роспотребнадзор объявил о новых правилах возвращения из-за рубежа
Общество
Роспотребнадзор объявил о новых правилах возвращения из-за рубежа
pixabay.com

Москва, 26 июля. Специалисты из Роспотребнадзора обновили правила для российских путешественников, которые возвращаются в страну из-за рубежа.

Согласно новым требованиям, начиная с 20 июля 2021 года, граждане России должны будут заполнять на сайте госуслуг анкету прибывающего в страну. Таким образом, до вылета им предоставят соответствующий цифровой код.

Те россияне, которые не смогут предоставить QR-код в электронном или распечатанном виде, а также не заполнят анкету, не будут приниматься к регистрации и перевозке. Новые правила Роспотребнадзора уже получили российские перевозчики.

Как ранее сообщалось, Роспотребнадзор разработал новые критерии проведения массовых мероприятий. Они зависят от темпов распространения коронавирусной инфекции.

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