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Саблистки Позднякова и Великая вышли в полуфинал ОИ в Токио
Спорт
Саблистки Позднякова и Великая вышли в полуфинал ОИ в Токио
TACC  /  Бобылев Сергей

Токио, 26 июля. Российская саблистка Ольга Никитина уступила в четвертьфинале Олимпиады представительнице Франции Манон Бруне — 5:15.

Российские саблистки вышли в полуфинал на летней Олимпиаде в Токио, в 1/4 финала Софья Позднякова одержала победу над представительницей Китая Чжажой Цян (15:12). Софья Великая была сильнее американки Мариел Загунис (15:8).

За путевку в финал Позднякова поспорит с Бруне, а Великая — с венгерской спортсменкой Анной Мартон. Поединки стартуют в 12:00 и 12:25 по московскому времени соответственно.

Токийская Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания были перенесены на 2021 год. Россию в Токио представляют 335 атлетов.

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Софья Великая токио олимпиада
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