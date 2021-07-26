Саблистки Позднякова и Великая вышли в полуфинал ОИ в Токио

Токио, 26 июля. Российская саблистка Ольга Никитина уступила в четвертьфинале Олимпиады представительнице Франции Манон Бруне — 5:15.

Российские саблистки вышли в полуфинал на летней Олимпиаде в Токио, в 1/4 финала Софья Позднякова одержала победу над представительницей Китая Чжажой Цян (15:12). Софья Великая была сильнее американки Мариел Загунис (15:8).

За путевку в финал Позднякова поспорит с Бруне, а Великая — с венгерской спортсменкой Анной Мартон. Поединки стартуют в 12:00 и 12:25 по московскому времени соответственно.

Токийская Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания были перенесены на 2021 год. Россию в Токио представляют 335 атлетов.