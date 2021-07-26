Зачем Курильским островам японские инвесторы — обсудят в «Патриоте»

Япония приняла во внимание слова российского президента о совместной экономической деятельности на Южных Курилах. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп.

Зачем Курильским островам японские инвесторы? Будет ли на Курилах создан офшор и кому это принесет прибыль? Почему на Курильские острова не идут российские инвесторы? Во что можно инвестировать в этом регионе? Не подорвет ли безопасность страны японская активность на Курилах?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Александр Шерин , первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне, депутат Госдумы;

, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне, депутат Госдумы; Александр Перенджиев, военный политолог, член-эксперт Ассоциации независимых военных политологов.

Прямое включение состоится в понедельник, 26 июля, в 16:00.

Гости также прокомментируют острую реакцию со стороны Японии на посещение Итурупа премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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