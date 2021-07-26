Эксперты назвали способы убрать навязчивые мысли перед сном

Обилие мыслей в голове — бич современного человечества. Некоторые так сильно забивают сознание размышлениями, что не могут уснуть.

Наверняка каждому знакомо: лежишь ночью в проветриваемой комнате, все условия для идеального сна созданы, но он никак не приходит. Причиной тому — мысли, не желающие покидать голову.

Что произошло сегодня? Что ждет нас завтра? Почему я не сказал ей, что люблю? Почему не ударил первым в 2004-м? Разум может бесконечно подкидывать идеи для обдумывания и вытаскивать из архивов происшествия давно минувших времен.

Стоит отметить, что перебирая в голове эти воспоминания, мы заставляем организм испытывать те же эмоции, что и во время произошедших событий, а это очень вредно для него. Это вполне может быть признаком тревожного расстройства или даже начала депрессии. Необходимо срочно избавляться от назойливого мусора в голове, чтобы не довести дело до врача.