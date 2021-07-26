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Эксперты назвали способы убрать навязчивые мысли перед сном
Общество
Эксперты назвали способы убрать навязчивые мысли перед сном
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Обилие мыслей в голове — бич современного человечества. Некоторые так сильно забивают сознание размышлениями, что не могут уснуть.

Наверняка каждому знакомо: лежишь ночью в проветриваемой комнате, все условия для идеального сна созданы, но он никак не приходит. Причиной тому — мысли, не желающие покидать голову.

Что произошло сегодня? Что ждет нас завтра? Почему я не сказал ей, что люблю? Почему не ударил первым в 2004-м? Разум может бесконечно подкидывать идеи для обдумывания и вытаскивать из архивов происшествия давно минувших времен.

Стоит отметить, что перебирая в голове эти воспоминания, мы заставляем организм испытывать те же эмоции, что и во время произошедших событий, а это очень вредно для него. Это вполне может быть признаком тревожного расстройства или даже начала депрессии. Необходимо срочно избавляться от назойливого мусора в голове, чтобы не довести дело до врача.

Единого решения по данному вопросу нет. Журнал ELLE специально для этого обратился к различным экспертам.

Так, профессор сомнологии (медицины сна) Оксфордского университета Колин Эспи объяснил, что главным условием для крепкого сна считается спокойный ум.

«Если вам досаждают мысли о какой-либо проблеме, и вы не можете заснуть, постарайтесь переключить мозг на тему без тревожного подтекста, чтобы занять ум», — рекомендует эксперт.

Эспи предлагает придумать ситуацию и развить ее в воображении со всеми подробностями. В качестве примера он предложил представить, что в наследство вам досталось шикарное поместье и вы его обустраиваете. Или вы можете стать на несколько минут режиссером и распределить роли в «Гамлете» среди друзей.

По мнению другого специалиста по сну Дженни Джун, лучшим способом для борьбы с бессонницей является перенос внимания на малоэнергичное дело. При этом он советует не включать телефон или компьютер.

«Откройте блокнот, личный дневник или возьмите лист бумаги и запишите мысли, что не дают вам уснуть, закончив словами: «Это может подождать до завтра». Затем вернитесь в постель, закройте глаза, сосредоточьтесь на дыхании и этой мантре», — советует Джун.

Основатель психологического центра для детей и взрослых HappySleepers Дженни Стивенсон уверена, что от мыслей перед сном прекрасно спасает глубокое дыхание. По ее словам, данный метод — один из самых мощнейших для отвлечения от ненавязчивых мыслей. Также Стивенсон советует сопровождать вдохи и выдохи ритмичным счетом.

«Выдох должен быть дольше, чем вдох, и перемежайте их паузами: сосчитайте до трех на вдохе — пауза, сосчитайте до пяти на выдохе — снова пауза. Сосредоточьтесь на этом упражнении, если ваш ум примется блуждать. Сработает минут через десять — испытано на себе», — пояснила эксперт.

А вот сомнолог Нил Стэнли, напротив, уверяет, что во время бессонницы нельзя настраивать себя на сон и заставлять уснуть. Он предлагает перестать уговаривать себя на сон и дать себе установку бодрствовать. В этом случае, как отмечает специалист, у организма появляется шанс попасть в объятья Морфея.

«Уровень возбуждения снизится, мысли постепенно сойдут на нет и организм успокоится», — пояснил Стенли.

Существуют и радикальные способы, но лучше всего попробовать воспользоваться тем, что предложено выше. Главное — осознать, что вы и ваши мысли не одно и то же, и просто гнать их подальше. Здоровье — дороже!

Ранее сообщалось, как в Самарском музее модерна прошла выставка «Сон», посвященная представлениям людей о сне на рубеже XIXXX веков.

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