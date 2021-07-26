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Отдыхающие сахалинцы спасли из рыбацкой сети сивуча
Общество
Отдыхающие сахалинцы спасли из рыбацкой сети сивуча
Global Look Press  /  Jürgen & Christine Sohns/http://imagebroker.com/#/search/

Южно-Сахалинск, 26 июля. Компания отдыхающих на берегу моря рядом с Александровск-Сахалинским районом спасла сивуча, который запутался в рыболовной сети и не мог из нее выбраться.

По словам очевидцев, на момент спасения животного было видно, что оно сильно измучилось. Неизвестно, сколько сивуч провел в той ловушке в воде. Однако на попытки людей вытащить его из сети он реагировал крайне агрессивно. Он кидался на спасателей, рычал и вырывался из их рук.

Сахалинцы все же разрезали сеть и разбежались в разные стороны. Сивуч ушел в море. Другие отдыхающие хлопали спасателям, а дети искренне радовались их героическому поступку.

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