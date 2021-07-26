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Эфир: Важно мнение каждого — почему для улучшения жизни петербуржцев нужен спецпроект
Общество
Эфир: Важно мнение каждого — почему для улучшения жизни петербуржцев нужен спецпроект
Невские Новости  / 


В понедельник, 26 июля, с 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит встреча депутатов, законодателей и общественников. В ходе конференции гости студии обсуждают развитие юго-западного района Петербурга.

Юго-запад города населяют свыше миллиона человек, но транспортные и экологические проблемы не решаются там десятилетиями — без учета мнений жителей строятся целые районы, в которых не хватает школ, детских садиков и даже дорог. Как должна развиваться эта территория, чтобы горожанам было там комфортно жить и работать?

Об этом в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказывают авторы проекта «Важно мнение каждого»:

  • Виталий Фатеичев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге; 
  • Виталий Милонов, депутат Государственной думы; 
  • Александр Тетердинко, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга; 
  • Павел Луканин, председатель общественного совета Кировского района; 
  • Сергей Кузьмин, заместитель председателя общественного совета Красносельского района. 

Транспортная доступность, сохранение и развитие зеленых зон, формирование комфортной городской среды — ключевые проблемы, решения которых справедливо требуют горожане. Инициаторы проекта «Важно мнение каждого» объединяют свои предложения, чтобы создать «Программу развития юго-запада», для реализации которых нужны полномочия депутатов федерального и регионального парламентов. 

В ходе опроса жителей в режимах офлайн и онлайн с обсуждением результатов с экспертным сообществом будет создана программа приоритетного развития юго-запада с учетом особенностей районов и муниципальных округов. Программа станет дорожной картой для депутатов Законодательного собрания и Госдумы от юго-запада Санкт-Петербурга.

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милонов петербург фатеичев
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