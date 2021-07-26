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Около 230 млрд рублей по льготной ипотеке распределили между банками РФ

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:26
Экономика
Около 230 млрд рублей по льготной ипотеке распределили между банками РФ
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Москва, 26 июля. ДОМ.РФ распределил дополнительный объем государственной поддержки льготной ипотеки между кредитными организациями страны.

Россияне смогут взять по условиям льготной ипотеки еще 230 млрд рублей займов. Общий объем программы равняется 2,08 трлн рублей, она будет действовать до 1 июля следующего года. Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ распределил дополнительные средства между банками.

Лимиты по предоставлению гражданам средств изменили и сообщили банкам. Отмечается, что теперь акцент программы смещается со столиц в регионы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Представители Сбербанка указывают, что самый высокий спрос фиксируется в Москве, Петербурге, а также в Свердловской области, на Кубани и в Новосибирской области. В «Промсвязьбанке» считают, что фокус в скором времени будет находиться в региональных центрах.

Характер размещения средств также изменился. К примеру, известно, что Сбербанк запрашивал лимит в 161 млрд рублей, однако получил 56,1 млрд рублей. За ВТБ установили планку в 40,1 млрд рублей, а у «Альфа-банка» есть возможность выдать кредиты на 25,1 млрд рублей.

Агентство «Эксперт РА» недавно подвело итоги реализации государственной программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

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Все новости / Экономика / Около 230 млрд рублей по льготной ипотеке распределили между банками РФ
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