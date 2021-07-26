Российские медики выявили 23 239 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

Москва, 26 июля. Российские медики зафиксировали 23 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки в 84 регионах страны.

Отмечается, что 9,2% среди инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Новые данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки 727 пациентов с коронавирусом скончались. Полностью выздороветь смогли 16 200 человек. Всю актуальную информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Дерматолог Татьяна Егорова ранее назвала нетипичное проявление коронавируса. По ее словам, иногда COVID-19 может проявляться в виде кожных реакций.