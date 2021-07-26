Спасатели заявили о снижении уровня воды в амурской реке Томь

Благовещенск, 26 июля. Сотрудники экстренных служб Амурской области заявили, что уровень воды в реке Томь недалеко от Белогорска снизился.

В настоящий момент предпринимаются максимальные усилия для защиты поселка Остров Старица от паводка. На месте работают пожарные, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), а также специалисты различных учреждений города. О ситуации в регионе сообщает источник ФАН в экстренных службах Амурской области.

Спасатели провели работы по укреплению берега Томи, а также увеличили высоту уже существующей дамбы. Кроме того, в районе самого проблемного участка были установлены более 100 метров водоналивных дамб. Такие меры были связаны с тем, что в результате повышения уровня воды в водоеме оказался подтоплен 181 приусадебный участок садового товарищества «Междуречье». Для перевозки местных жителей была организована лодочная переправа.

Ранее стало известно о катастрофическом наводнении в Хабаровском крае. Из-за аномально сильных дождей пострадал Верхнебуреинский район, сообщала Deita.