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Спасатели заявили о снижении уровня воды в амурской реке Томь

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:27
Происшествия
Спасатели заявили о снижении уровня воды в амурской реке Томь
 /  Следственное Управление следственного комитета Российсской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Благовещенск, 26 июля. Сотрудники экстренных служб Амурской области заявили, что уровень воды в реке Томь недалеко от Белогорска снизился.

В настоящий момент предпринимаются максимальные усилия для защиты поселка Остров Старица от паводка. На месте работают пожарные, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), а также специалисты различных учреждений города. О ситуации в регионе сообщает источник ФАН в экстренных службах Амурской области.

Спасатели провели работы по укреплению берега Томи, а также увеличили высоту уже существующей дамбы. Кроме того, в районе самого проблемного участка были установлены более 100 метров водоналивных дамб. Такие меры были связаны с тем, что в результате повышения уровня воды в водоеме оказался подтоплен 181 приусадебный участок садового товарищества «Междуречье». Для перевозки местных жителей была организована лодочная переправа.

Ранее стало известно о катастрофическом наводнении в Хабаровском крае. Из-за аномально сильных дождей пострадал Верхнебуреинский район, сообщала Deita.

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мчс амурская область наводнение подтопление уровень воды томь
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