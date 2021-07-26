Россия готова обратить свои энергоносители в политическое влияние на Украину

По итогам эпопеи с «Северным потоком — 2» Россия получает возможность трансформации своих энергетических ресурсов в политическое влияние на Украину. Возможно, Москве пора начинать этим фактором пользоваться, вступив в переговоры с крупным бизнесом и региональными властями соседней страны.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший германо-американское соглашение по «Северному потоку — 2» и его последствия для Киева.

Федеральное агентство новостей /

Политический пинг-понг

Ситуация вокруг достройки магистрального газопровода «Северный поток — 2» все больше напоминает политический пинг-понг.

21 июля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Берлин и Вашингтон достигли соглашения по «СП-2». По словам Нуланд, соглашение помимо прочего предусматривало, что страны-подписанты будут стремиться снизить «как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и ее зависимость от поставок на ее территорию газа из России».

В Киеве вчитались в текст германо-американского соглашения и внезапно обнаружили, что там не содержится никаких внятных гарантий сохранения транзита российского газа после 2024 года. 22 июля глава МИД «незалежной» Дмитрий Кулеба гневно объявил, что германо-американские договоренности не решают «вопрос безопасности Украины».

Шарик полетел в сторону Берлина, но его ловко перехватил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. 22 июля он флегматично сообщил, что российская сторона, в общем-то, готова транспортировать через Украину газ после 2024 года по новым контрактам. Но есть важное «но»:

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам», — пояснил Миллер.

23 июля его подачу усилил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Газпром» подтвердил свою готовность транзитировать газ через территорию Украины после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находится в нормальном рабочем состоянии», — заявил Песков.

Шарик полетел Украине, и та его пропустила.

Фразы про экономическую целесообразность продолжения транзита и техническое состояние ГТС были восприняты в Киеве очень болезненно. 24 июля раздался вопль главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что условия «Газпрома» для Киева неприемлемы.

«Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит!» — голосил Витренко.

В «Газпроме» нервной реакции Витренко удивились.

«Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким», — сообщили в пресс-службе российской компании.

Но в Киеве, фигурально выражаясь, продолжали взывать о несправедливости и заламывать руки.

«Моментом истины» в вышеописанной мелодраме является, конечно, германо-американское соглашение по «СП-2». Проанализируем его.

Федеральное агентство новостей /

Цену транзита по «СП-2» никому не перебить

Итак, по итогам визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон США и Германия опубликовали совместное заявление по теме «СП-2». Для Украины содержание этого заявления оказалось неутешительным. И немцы, и американцы считают, что «СП-2» будет достроен и введен в эксплуатацию.

При этом ни Берлин, ни Вашингтон не собираются обсуждать какие-то вменяемые компенсации Киеву за потери, которая понесет украинская сторона после запуска «СП-2». Более того, стороны германо-американского соглашения никак не обязали Россию продолжать транзит газа через территорию Украины после 2024 года, зато увязали дальнейшую поддержку Киева с его выполнением Минских договоренностей. В целом, логика такого решения ясна: для транзита газа нужна стабильная, мирная страна, которой современная Украина уж никак не является.

Де-факто, Берлин и Вашингтон просто перестали считать «незалежную» участником европейской политики, попутно постаравшись дистанцироваться от такой токсичной фигуры, как президент Украины Владимир Зеленский. Вряд ли мы ошибемся, если назовем текущее состояние Украины катастрофой. К концу июля 2021 года Киев, как приснопамятная пушкинская старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке», оказался у разбитого корыта.

Первым последствием достижения Германией и США консенсуса по теме «СП-2» стала позиция «Газпрома», который закономерно связал вопрос транзита с «экономической целесообразностью». Вторым стала истерика Витренко. Политические инсинуации Киева о «войне» Украины с Россией, а также его требования об усилении санкционного давления на Москву разбились о прагматичную позицию «Газпрома». Попытки же Витренко превратить стоимость транзита газа и цену закупок газа для внутреннего рынка Украины в политический сюжет благодарных слушателей на Западе не нашли.

Словом, германо-американское соглашение по «СП-2» показало, что время украинского шантажа и скандалов заканчивается. В своей «войне» с Россией «Нафтогаз» и Витренко остались одни, что стало еще одной причиной для истерики украинской стороны 24 июля.

Кстати, соглашение Вашингтона и Берлина направлено в сторону развития так называемой «зеленой» энергетики, что косвенно работает в пользу России, поскольку предполагает сокращение использования угля в пользу более экологичных источников энергии, в первую очередь газа. Да, главным бенефициаром соглашения выступают США как законодатель «экологической» моды в экономике, но решать все будет цена. Однако цену российского транзита по «СП-2» пока никому не перебить. Инфраструктуры переработки и доставки американского сжиженного газа в Европе и тем более на Украине нет. Ее создание — это сотни миллионов инвестиций и годы строительства.

Германо-американское соглашение в качестве реверанса Киеву декларирует оказание помощи Украине в ее переходе на экологичные способы электрогенерации. Но это именно декларация о намерениях, не более. В практической же плоскости переход «незалежной» на «зеленую» энергетику создает перспективу дальнейшего повышения цен на энерготарифы, что грозит Киеву падением экономики и социальным взрывом.

Все это — итог инфантильной, недалекой и агрессивной политики правительства Зеленского в отношении России и Европы, уверенности «пана Зе», что ему все должны, что можно использовать любые запрещенные приемы и не нести за это никакой ответственности.

Главный итог германо-американского соглашения по «СП-2» таков: отношения Европы и США с Украиной будут впредь реализовываться в холодном прагматичном ключе собственных интересов, без каких-либо политических или идеологических скидок. То есть Киев оказался перед необходимость улаживать свои «газовые» проблемы с Москвой самостоятельно, чего он никак не ожидал, успев наломать немало дров на этом направлении.

Новостное агентство «Харьков». /

Зеленский останется «за бортом»

Помнится, в декабре 2019 года «Газпром» согласился выплатить Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Это событие было воспринято на «незалежной» как величайшая победа, за рамками которой, правда, остались такие «скучные» вопросы, как перспективы следующего договора транзита и в целом энергетического рынка.

Выиграв в суде несколько миллиардов, Украина получила перспективу утраты всего транзита, что грозит потерями прибыли уже в размере многих десятков миллиардов долларов. При этом те самые 2,9 млрд долларов, естественно, на Украине тут же «ушли в песок», вместо того чтобы быть хотя бы частично потраченными на улучшение технического состояния украинской ГТС. Последняя давно выработала свой ресурс и откровенно дышит на ладан.

Кроме того, положение дел для Киева ухудшает совершенно шизофреническая ситуация с управлением внутренним энергетическим рынком. До последнего момента Украина не вела никаких переговоров с Россией о покупке газа. Зато Зеленский посчитал нужным наложить персональные санкции на Алексея Миллера — председателя правления того самого «Газпрома», с которым Киев заключил в 2019 году контракт на транзит и должен вести дальнейшие переговоры. При этом запасов газа на Украине на текущий момент практически нет, поэтому к отопительному сезону страна не готова.

Сложная ситуация складывается на рынке угля, а это основной источник энергии для экономики и промышленности Украины. Ранее Украина получала российский уголь через Белоруссию (в документах получателя груза он уже фигурировал как белорусский). Однако последние «новации» Зеленского в области отношений с РФ и РБ способны лишить Украину этого канала получения энергоресурсов.

Короче, куда не кинь — всюду клин.

Что касается России, то наша страна по итогам эпопеи с «СП-2» получила возможность трансформировать свои энергетические ресурсы в политическое влияние. Зеленский, Витренко и иже с ними могут сколько угодно кричать о том, что Москва «использует свой газ как оружие против Украины», но реальность такова, что практически вся энергетика «незалежной» находится в руках России. И это будет продолжаться еще долго, ведь альтернатив российским энергоносителям нет.

Поступающий на Украину через Белоруссию уголь имеет российское либо донбасское происхождение. Идущий на Украину газ — тоже российский. Попытки Киева играть в реверсные поставки означают лишь удлинение цепочки посредников и увеличение конечной цены для потребителей.

Платить за политические спекуляции Киева с энергоносителями в конечном счете приходится рядовым украинцам. Насколько им хватит терпения? С наблюдаемыми сейчас темпами обнищания украинского населения — ненадолго. Тем более, как было указано выше, запасы газа на Украине сейчас минимальны. А значит граждане «незалежной» могут встретить осеннее похолодание с холодными батареями.

В такой ситуации российские энергоносители, даже без желания Москвы, просто по умолчанию превращаются во влиятельный фактор на украинском поле. И, кажется, Москве пора начинать этим фактором пользоваться, например вступив в переговоры с крупным бизнесом и региональными властями Украины напрямую, оставив за бортом Зеленского и его команду.

Не исключено, что именно такой переговорный формат на фоне холодных батарей в домах украинцев окажется более действенным для возобновления российско-украинских контактов, чем «нормандский формат» или Трехсторонняя контактная группа по Донбассу.