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Результаты пострегистрационных испытаний «ЭпиВакКороны» будут готовы к осени

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:33
Общество
Результаты пострегистрационных испытаний «ЭпиВакКороны» будут готовы к осени
Агентство городских новостей Москва

Москва, 26 июля. Итоги клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» подведут уже к осени этого года.

Испытания проводили после регистрации препарата в России. Окончательные данные специалисты намерены получить осенью. Вакцину разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступила в Подмосковье. Об этом ранее рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Московская область приняла 30 тыс. доз препарата.

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испытания коронавирус эпиваккорона
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