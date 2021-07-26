Результаты пострегистрационных испытаний «ЭпиВакКороны» будут готовы к осени

Москва, 26 июля. Итоги клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» подведут уже к осени этого года.

Испытания проводили после регистрации препарата в России. Окончательные данные специалисты намерены получить осенью. Вакцину разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступила в Подмосковье. Об этом ранее рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Московская область приняла 30 тыс. доз препарата.