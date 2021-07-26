Сотрудники ФСБ задержали 45 подпольных оружейников

Москва, 26 июля. Сотрудники ФСБ в рамках спецоперации в 25 регионах РФ задержали 45 подпольных оружейников, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Как отметили в ведомстве, в ходе обысков у подозреваемых изъяли более 270 единиц оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и свыше 26,5 тыс. патронов.

«Пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Все 25 спецопераций проводились на территории России в июле 2021 года. В результате изъято 65 ручных гранат, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, а также 20 приспособлений для бесшумной стрельбы, добавили в ФСБ.

Ранее стало известно, что спецоперация ФСБ по задержанию исламистов в трех городах России попала на видео. Всего силовики задержали 15 преступников.