В Сети появились первые фото турецкого сверхзвукового дрона для авианосца Anadolu

Анкара, 26 июля. Турецкая компания Baykar Defence поделилась концептом реактивного беспилотного летательного аппарата MIUS, которым будет вооружен авианосец Anadolu.

Турецкий корабль пока что только строится, однако местные специалисты уже работают над его оснащением. Изначально предполагалось, что на новом авианосце будут размещаться американские истребители F-35. Однако Вашингтон вступил в конфликт с Анкарой из-за закупок российских зенитных систем С-400 Турцией.

Теперь турки приступили к работе над MIUS, которые смогут летать со скоростью 1,4 Маха и нести на себе ракеты класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность». В Сети показали фото, как выглядит разработка.

Ранее стало известно, что Турция передала Украине боевые беспилотники Bayraktar TB2. Партия включает в себя несколько дронов и пункт управления. Также в RT рассказали, что Анкара заключила договор о поставке своих беспилотных летательных аппаратов в Польшу.