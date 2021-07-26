Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 11:57
11:54
Спорт
Медведев обыграл Нагала и вышел в третий круг теннисного турнира на ОИ
11:54
Происшествия
Абхазские спасатели выловили труп петербуржца у берегов Гагры
11:53
Общество
Голикова предложила продлить проект создания в России «санитарного щита»
11:52
Шоу-бизнес
«Лицо в порядке»: Марданшин прокомментировал потасовку с Давой на «Доме-2»
11:51
Общество
Российские ученые придумали способ вдвое ускорить исследование мутаций коронавируса
11:50
Политика
Австрийский мальчик рассказал, что побудило его написать письмо Путину
11:49
Происшествия
Самолет Belavia приземлился в Москве после подачи сигнала бедствия
11:49
Армия
В США показали уникальный видеоролик с дозаправкой самолета Boeing E-4B в воздухе
11:49
Общество
Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России
11:46
Общество
В России предложили ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек
Все новости

В Сети появились первые фото турецкого сверхзвукового дрона для авианосца Anadolu
Армия
В Сети появились первые фото турецкого сверхзвукового дрона для авианосца Anadolu
wikipedia.org  /  Bjørn Christian Tørrissen / CC BY-SA 3.0

Анкара, 26 июля. Турецкая компания Baykar Defence поделилась концептом реактивного беспилотного летательного аппарата MIUS, которым будет вооружен авианосец Anadolu.

Турецкий корабль пока что только строится, однако местные специалисты уже работают над его оснащением. Изначально предполагалось, что на новом авианосце будут размещаться американские истребители F-35. Однако Вашингтон вступил в конфликт с Анкарой из-за закупок российских зенитных систем С-400 Турцией.

Теперь турки приступили к работе над MIUS, которые смогут летать со скоростью 1,4 Маха и нести на себе ракеты класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность». В Сети показали фото, как выглядит разработка.

Ранее стало известно, что Турция передала Украине боевые беспилотники Bayraktar TB2. Партия включает в себя несколько дронов и пункт управления. Также в RT рассказали, что Анкара заключила договор о поставке своих беспилотных летательных аппаратов в Польшу.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Сети появились первые фото турецкого сверхзвукового дрона для авианосца Anadolu
турция беспилотники anadolu mius
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru