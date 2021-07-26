Почему оппозиционные СМИ и НКО против полной открытости

Просветительский проект «Рефорум» опубликовал доклад о коррупции в России и способах ее победить, пригласив к дискуссии экспертов, общественников, политиков и других неравнодушных. Авторы из Transparency International1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) предложили 70 шагов к преодолению этого мешающего развитию страны явления, ссылаясь на позитивный опыт соседних стран, включая Грузию.

Объемный доклад содержит предложения, включающие долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные реформы. Там есть положения об открытости коммерческих компаний и НКО. По мнению составителей, важную роль должны сыграть медиа, особенно независимые журналисты, готовые расследовать случаи неоправданного обогащения чиновников, политиков, судей, силовиков и других облаченных властью.

Авторы доклада предложили решение, которое сложно счесть несправедливым, — раскрыть бенефициаров абсолютно всех коммерческих компаний и НКО, так как они во всем мире стали удобным инструментом отмывания денег и сокрытия части налогов.

«Чтобы покончить с анонимными компаниями, записанными на номинальных учредителей, необходимо создать публичный реестр конечных бенефициаров юридических лиц, причем внести в него не только коммерческие, но и некоммерческие организации», — гласит пункт 65 в разделе «Бизнес».

В разделе «Гражданское общество» поясняют, что единые для всех стандарты прозрачности позволят выяснить кто, от кого, сколько получил и на что потратил.

«Важно не то, из какой страны финансирование, а то, кто именно финансирует и на какие цели эти деньги тратятся. Общая прозрачность всех НКО обеспечит их неиспользование для нечестных целей», — заявили докладчики.

Касательно медиа у Transparency International также есть предложения. Во-первых, необходимо поддерживать грантами от региональных и федерального правительств журналистов, которые занимаются расследованием коррупции — коммерческая ценность таких материалов, как пишут докладчики, невысока, но сами расследования имеют огромную ценность для общества, так как позволяют выявить новые нарушения и предотвратить новые.

Также, по замыслу авторов, все крупные СМИ должны раскрыть имена владельцев и конечных бенефициаров, что позволит обществу знать, в чьих интересах работает то или иное издание:

«Граждане имеют право знать, кто финансирует и контролирует крупнейшие СМИ, которые формируют общественную повестку в России. Раскрытие бенефициаров компаний обязательно и для СМИ, имеющих юридическое лицо в России».

Интересно, что именно эти пункты об открытости бизнес- и медиаструктур вызвали больше всего непонимания у прочитавших доклад лидеров мнений оппозиционной публицистики.

Кто против открытости

Открытость НКО, их владельцев и конечных интересантов работы, как и предоставление полной информации о СМИ, формирующих общественно-политическую повестку, назвали «губительным» для небольших компаний и политических партий — об этом заявил член антикоррупционного комитета партии «Яблока» Алексей Карнаухов.

Партию «Яблоко» сложно назвать «небольшой» — это политическая структура федерального уровня, имеющая представителей в парламентах пяти регионов России. Но все, что касается прозрачности ее финансирования, вызывает сложности. Объединение под руководством Григория Явлинского и Николая Рыбакова финансируют несколько НКО со странными длинными названиями, учредителем которых числился экс-банкир Леонид Краснер, ныне отбывающий условный срок за мошенничество.

Невские Новости / Мурашова Кристина

В 2018 году, когда эта информация впервые засветилась в LIFE — крупном СМИ, формирующем повестку и не скрывающем своих владельцев, Григорий Явлинский, всегда выступающий за демократические ценности, включая открытость, отказался давать комментарии по поводу того, как лично он и его партия связана с банкиром Краснером и его семейством. Также не ответил он, почему именно его структуры внесли больше всего денег на счет партии и продолжают вносить, согласно отчетам в ЦИК за 2020 год.

«Прозрачность» структур ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ), позиционировавших себя как главных борцов с коррупцией в России вплоть до закрытия, вовсе стала своего рода анекдотом даже в оппозиционных кругах.

Во-первых, персональные данные вносивших пожертвования собирало и обрабатывало некое ООО «Страна приливов», владельцем компании числится юрист организации Евгений Замятин. Туда же шли доходы от торговли мерчем с символикой ФБК. В 2019 году на счет «Страны приливов» поступали крупные денежные суммы, в общей сложности было перечислено 8,6 млн рублей.

Во-вторых, Алексей Навальный, Леонид Волков, Иван Жданов долго утверждали, что фонд живет на средства «простых граждан», которые не желают мириться с чиновниками-взяточниками и депутатами-«единороссами». Пока об участии в финансировании организации напрямую не заявили миллиардер Борис Зимин, которого не без оснований называют одним из главных заказчиков «расследований» ФБК, и лондонский ресторатор, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Что касается давних связей структур Навального с топ-менеджером «Альфа-групп» Владимиром Ашурковым — они тоже известны.

Федеральное агентство новостей /

Про целевое расходование средств, поступавших якобы на благие цели, тоже сложно говорить — Алексей Навальный очень любил отдыхать с семьей и без, не отказывая себе в хороших отелях Италии и Испании, а также дорогих вещах.

Что характерно, и сам проект «Рефорум», находящийся в эстонской доменной зоне, хоть и публикует доклады, призывающие к максимальной открытости, не спешит обозначать ни конечных интересантов, ни заказчиков, ни источники финансирования, пользуясь тем, что и не обязан этого делать, так как не является ни СМИ, ни НКО и не относится к каким-либо еще официальным объединениям. Таким образом, приглашение к открытости по принципу «всем обо всех» как средстве победить коррупцию в России со стороны Transparency International не нашло и вряд ли найдет поддержку у оппозиционеров, прежде всего. На данном этапе именно им всего удобнее скрывать, откуда и на что идут деньги, поступающие от простых и не очень простых граждан и организаций.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.