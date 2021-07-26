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Новый проект по выращиванию осетров на Дону обойдется в 295 млн рублей
Общество
Новый проект по выращиванию осетров на Дону обойдется в 295 млн рублей
rosenergoatom.ru  / 

Ростов-на-Дону, 26 июля. После заявления председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о выделении средств на оздоровление донской акватории в регионе всерьез задумались о модернизации рыбной отрасли. 

На сайте государственных закупок появилась информация, что ФГБУ «Главрыбвод» хочет запустить на базе Аксайско-Донского рыбного завода новый комплекс по выращиванию осетровых пород, шамаи и рыбца. По первоначальным данным, проект обойдется в 295,6 млн рублей. 

По графику работы необходимо будет завершить в октябре 2022 года. За это время подрядчику предстоит построить новые здания, проложить коммуникации и обеспечить всем необходимым новый рыбопроизводственный комплекс. 

Что касается мощности возведенного объекта, то они смогут ежегодно выдавать по 4 млн особей осетра и стерляди.

Ранее ФАН сообщал, что куратор Южного федерального округа Марат Хуснуллин окончательно закрыл вопрос обсуждения ростовского метро.

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ростовская область рыбзавод
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