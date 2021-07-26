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Единая дальневосточная авиакомпания приступила к работе в России
Экономика
Единая дальневосточная авиакомпания приступила к работе в России
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 26 июля. Авиарейсов на Дальнем Востоке стало больше после запуска новых маршрутов компанией «Аврора».

Создать единую дальневосточную компанию-авиаперевозчика ранее было поручено президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что необходимо повысить уровень транспортной доступности районов ДФО.

Чтобы реализовать поручение, авиакомпания «Аврора» будет организовывать на указанной территории дополнительные рейсы, важные с социальной точки зрения. Об этом пишет РИА Новости.

Начиная с 26 июля, на Дальнем Востоке появился маршрут Хабаровск — Шахтерск, а также Южно-Сахалинск —Петропавловск-Камчатский, которые будут работать два раза в неделю, а стоимость билета на них составит 4635 рублей и 5640 рублей в одну сторону для каждого из направлений.

Благодаря правительственной инициативе, количество социально значимых маршрутов в России увеличилось и составляет теперь 535 направлений, которые связывают 410 населенных пунктов.

Аналитик ИФК «Солид» Евгений Миронюк считает, что российские авиакомпании в скором времени могут поднять ценник на свои услуги.

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самолет аврора Единая дальневосточная авиакомпания
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