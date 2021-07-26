Договор на перевалку угля в строящемся порту «Лавна» заключили до 2043 года

Москва, 26 июля. Морской торговый порт Лавна в Мурманской области заключил контракт take-or-pay на весь объем мощностей — 18 млн тонн — до 2043 года.

Около 50% объема, согласованного ЦРПИ, являются премиальными марками, которые используются в металлургии и химической промышленности. Об этом рассказал заместитель гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Кадочников, передает «Коммерсантъ».

Проект терминала «Лавна» подразумевает создание транспортной инфраструктуры, строительство контейнерного, угольного и нефтяного портов, а также усовершенствование уже действующих. Строительство «Лавны» было запущено в 2018 году, ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Минэнерго и ФАС предложили установить минимальный уровень продаж угля на бирже. Проект совместного приказа затрагивает каменный и бурый уголь, а также антрацит.