Новейший российский «шахматный» истребитель снабдят передовой авионикой

Жуковский, 26 июля. Новый российский истребитель Checkmate получит бортовой радиоэлектронный комплекс последнего поколения. Об этом сообщили в АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate, представленный на авиасалоне МАКС-2021, проходившем в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, получит передовой комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. В беседе с ТАСС советник первого заместителя гендиректора КРЭТ (входит в госкорпорацию «Ростех») Владимир Михеев рассказал, что летчик будет получать всю необходимую информацию на панорамном индикаторе с сенсорной панелью и индикаторе на лобовом стекле.

Он пояснил, что разработанный входящим в КРЭТ Раменским приборостроительным конструкторским бюро комплекс состоит из перспективного широкоформатного коллиматорного индикатора, панорамного авиационного индикатора, а также включает в себя многофункциональный пульт-индикатор.

Подчеркивается, что российские разработки являются передовыми и ничем не уступают авионике американского истребителя F-35, а по некоторым параметрам даже дадут им фору. Это обеспечит за «шахматным» самолетом России большое преимущество.

Ранее сообщалось, что американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate. В комментариях под статьей Fox News о новом российском самолете пользователи Сети признали, что Россия создает отличное боевое вооружение.

Одной из первых в кабине нового российского истребителя Checkmate посидела корреспондент телеканала RT.