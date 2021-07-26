Аналитики дали оценку динамике биржевых цен на бензин

Москва, 26 июля. Стоимость автомобильного топлива АИ-95 впервые находится на уровне 60 тысяч рублей за тонну. Ценник на бензин АИ-92 составляет 57,5 тысячи рублей.

По мнению аналитиков, на ситуацию повлияло повышение стоимости нефти и спроса на топливо. В разгар отпусков многие отправились отдыхать на машинах, в свою очередь, участились авиаперелеты. Оказывает воздействие и плановый ремонт НПЗ. Кроме того, снизилось производство бензина. Курс рубля также приводит к росту цен, передает РИА Новости.

В случае продолжения подорожания сырья на следующей неделе, экспорт топлива будет запрещен, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Если власти примут решение наложить ограничения на поставки ресурса за рубеж, стоимость не изменится до конца лета или сентября.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов ранее сообщил, что справедливая цена на бензин в России должна быть на три-пять рублей выше текущего значения. На фоне низкой стоимости топлива на рынке образовалась критическая ситуация. Примерно 70% операторов работают в убыток.