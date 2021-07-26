Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 11:56
11:54
Спорт
Медведев обыграл Нагала и вышел в третий круг теннисного турнира на ОИ
11:54
Происшествия
Абхазские спасатели выловили труп петербуржца у берегов Гагры
11:53
Общество
Голикова предложила продлить проект создания в России «санитарного щита»
11:52
Шоу-бизнес
«Лицо в порядке»: Марданшин прокомментировал потасовку с Давой на «Доме-2»
11:51
Общество
Российские ученые придумали способ вдвое ускорить исследование мутаций коронавируса
11:50
Политика
Австрийский мальчик рассказал, что побудило его написать письмо Путину
11:49
Происшествия
Самолет Belavia приземлился в Москве после подачи сигнала бедствия
11:49
Армия
В США показали уникальный видеоролик с дозаправкой самолета Boeing E-4B в воздухе
11:49
Общество
Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России
11:46
Общество
В России предложили ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек
Все новости

Кузнецова заявила, что суррогатное материнство является «шагом в Средневековье»

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:09
Общество
Кузнецова заявила, что суррогатное материнство является «шагом в Средневековье»
Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ

Москва, 26 июля. Суррогатное материнство назвали «шагом в Средневековье» в отношении защиты прав детей.

Такое мнение в интервью с РИА Новости выразила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. В документах, которые составляют агентства по суррогатному материнству, ребенок называется «предметом сделки», отметила омбудсмен.

«Это в наше время, когда так много говорят о правах человека. Мне кажется, это о многом говорит. Откат назад, шаг в Средневековье», — подчеркнула Кузнецова.

Омбудсмен ранее заявила, что СМИ недооценивают в вопросе детской безопасности. Многих малышей удалось спасти благодаря работе журналистов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кузнецова заявила, что суррогатное материнство является «шагом в Средневековье»
дети кузнецова суррогатное материнство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru