Кузнецова заявила, что суррогатное материнство является «шагом в Средневековье»

Москва, 26 июля. Суррогатное материнство назвали «шагом в Средневековье» в отношении защиты прав детей.

Такое мнение в интервью с РИА Новости выразила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. В документах, которые составляют агентства по суррогатному материнству, ребенок называется «предметом сделки», отметила омбудсмен.

«Это в наше время, когда так много говорят о правах человека. Мне кажется, это о многом говорит. Откат назад, шаг в Средневековье», — подчеркнула Кузнецова.

Омбудсмен ранее заявила, что СМИ недооценивают в вопросе детской безопасности. Многих малышей удалось спасти благодаря работе журналистов.