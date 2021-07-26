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Старый телевизор убил двухлетнюю девочку в Ивантеевке
Происшествия
Старый телевизор убил двухлетнюю девочку в Ивантеевке
pxhere.com  / 

Ивантеевка, 26 июля. Двухлетняя девочка погибла по недосмотру матери в подмосковной Ивантеевке. Как стало известно ФАН, ребенок скончался в больнице предположительно от перелома основания черепа и других травм после падения на нее старого телевизора.

Правоохранители получили информацию от медиков о том, что в больницу городского округа Ивантеевка поступила раненая девочка, которая через 20 минут после госпитализации скончалась в реанимации. По данному факту следователями ГСУ СК РФ по Московской области назначено проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Мама ребенка вместе с отцом погибшей снимали квартиру на улице Заводская, — рассказал ФАН источник в местной полиции. — 24-летняя родительница находилась в жилище одна. Отец ребенка во время трагедии был на работе. 31-летний мужчина трудится разнорабочим в компании, которая занимается металлом. Женщина во время чрезвычайного происшествия находилась на кухне».

По мнению стражей порядка, вина в смерти ребенка может лежать на матери, которая не досмотрела за дочерью.

«Родительница мыла посуду и не видела, чем занимается ее двухлетняя дочь, — объяснил источник ФАН. — Девочка из-за своего любопытства решила осмотреть старенький ламповый телевизор, который стоял на тумбочке. Она потянула телевизор, и он упал ей на голову. Женщина услышала грохот и забежала в комнату. Она увидела дочь, которая практически находилась в бессознательном состоянии. На голове девочки была видна кровь».

Пострадавшую госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа». Через непродолжительное время она скончалась. Тело девочки направили в морг для проведения вскрытия. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка.

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