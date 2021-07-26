Более 10 глав муниципалитетов и депутатов осуждены в Дагестане за коррупцию

Махачкала, 26 июля. За первые шесть месяцев 2021 года в Дагестане к уголовной ответственности по статьям о коррупции привлечено четыре главы муниципалитетов и семь местных депутатов. Об этом было объявлено на совещании в региональном следственном управлении, посвященном подведению итогов работы ведомства в первом полугодии.

В ходе мероприятия было отмечено, что за это время в управление поступило 233 сообщения о коррупции, по которым возбуждено 152 уголовных дела. В суд направлено почти 100 из них, что на 30 больше, чем годом ранее. При этом к ответственности удалось привлечь 20 человек с особым правовым статусом, четверо из которых возглавляют муниципалитеты, семеро являются действующими депутатами, трое находятся в статусе судей.

«Привлечено к уголовной ответственности 109 лиц, из них 20 обладают особым правовым статусом: четыре главы муниципальных образований, два следователя органов внутренних дел, семь депутатов местного уровня, три судьи, один член избиркома», — говорится в сообщении следственного управления.

В ведомстве добавили, что в основном уголовные дела по преступлениям коррупционного характера в первом полугодии возбуждались по статьям о мошенничестве, получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранительные и надзорные органы в Дагестане выявили 300 объектов, работавших с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. В суд направлено почти 100 административных дел по соответствующим фактам.