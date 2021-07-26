Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 11:56
11:54
Спорт
Медведев обыграл Нагала и вышел в третий круг теннисного турнира на ОИ
11:54
Происшествия
Абхазские спасатели выловили труп петербуржца у берегов Гагры
11:53
Общество
Голикова предложила продлить проект создания в России «санитарного щита»
11:52
Шоу-бизнес
«Лицо в порядке»: Марданшин прокомментировал потасовку с Давой на «Доме-2»
11:51
Общество
Российские ученые придумали способ вдвое ускорить исследование мутаций коронавируса
11:50
Политика
Австрийский мальчик рассказал, что побудило его написать письмо Путину
11:49
Происшествия
Самолет Belavia приземлился в Москве после подачи сигнала бедствия
11:49
Армия
В США показали уникальный видеоролик с дозаправкой самолета Boeing E-4B в воздухе
11:49
Общество
Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых регионов России
11:46
Общество
В России предложили ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек
Все новости

В Чечне ликвидировали свалку после вмешательства прокурора республики

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:55
Происшествия
В Чечне ликвидировали свалку после вмешательства прокурора республики
mosreg.ru  /  Правительство Московской област

Грозный, 26 июля. Прокуратура Шелковского района Чеченской Республики проверила исполнение там законодательства об отходах производства и потребление по поручению регионального прокурора.

В ходе проверки было установлено, что на территории района присутствует полигон твердых коммунальных отходов, площадь которого превышает пять гектаров. Примечательно, что свалка не числилась в реестре объектов размещения отходов.

На фоне этого прокурор района Рустам Ясуев направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал обязать орган местного самоуправления устранить нарушения. В итоге заявление было рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время свалка, расположенная на окраине станицы Шелковской, ликвидирована.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о пяти регионах со сложной ситуацией с мусорной реформой, которые назвал Росприроднадзор.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Чечне ликвидировали свалку после вмешательства прокурора республики
чечня свалка станица шелковская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru