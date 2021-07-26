В Чечне ликвидировали свалку после вмешательства прокурора республики

Грозный, 26 июля. Прокуратура Шелковского района Чеченской Республики проверила исполнение там законодательства об отходах производства и потребление по поручению регионального прокурора.

В ходе проверки было установлено, что на территории района присутствует полигон твердых коммунальных отходов, площадь которого превышает пять гектаров. Примечательно, что свалка не числилась в реестре объектов размещения отходов.

На фоне этого прокурор района Рустам Ясуев направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал обязать орган местного самоуправления устранить нарушения. В итоге заявление было рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время свалка, расположенная на окраине станицы Шелковской, ликвидирована.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о пяти регионах со сложной ситуацией с мусорной реформой, которые назвал Росприроднадзор.